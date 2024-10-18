NYT: тело Яхьи Синвара нашли случайно при разборе завалов

Несмотря на то что Яхья Синвар был одной из главных целей израильской военной кампании в секторе Газа, убившие его солдаты не ожидали, что столкнутся с ним в этот раз. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на израильские источники.

Израильские военные находились в этом районе во время обычной операции и попали под обстрел. Они открыли ответный огонь из танка, а потом запустили беспилотник в сильно поврежденное здание.

Опубликованное видео показывает, по-видимому, последние мгновения Синвара. Он сидит один в кресле в пыли и обломках и, кажется, смотрит прямо в камеру. Он держит в руке палку и бросает ее в беспилотник.

По словам израильских военных, лишь когда солдаты осмотрели завалы, они поняли, что среди тел находится Синвар. По соцсетям разошлось его фото с пробитой головой. Стоматологические записи и другие биометрические данные помогли Израилю идентифицировать лидера ХАМАС, сообщает телеканал.

Долгое время Синвар скрывался под землей, но на этот раз неожиданно оказался на поверхности. Лидер ХАМАС пытался сбежать на север, сказал израильский военный. При нем нашли пистолет и более 10 тысяч долларов в израильских шекелях.

После атак 7 октября Израиль бросил все свои ресурсы на ожесточенную охоту за Синваром, пишет издание. Его объявили самым разыскиваемым человеком в Газе и «ходячим мертвецом». В какой-то момент представитель израильских военных заявил, что их охота «не прекратится, пока он не будет пойман, живым или мертвым».

Израильские военные несколько раз шли по следам Синвара и в какой-то момент даже получили видео, на котором он якобы был запечатлен с несколькими членами семьи внутри туннеля в Газе. Но лидер ХАМАС продолжал ускользать.