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В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара

В Армии обороны Израиля отметили, что лидера главу палестинской организации устранили в среду вечером.
Сергей Лебедев 2024-10-17 20:24:47
© Фото: Yousef Masoud Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара. В заявлении военного ведомства отмечается, что лидера палестинской организации устранили накануне вечером.

«Вчера вечером, 16 октября 2024 года, силы ЦАХАЛа из Южного командования убили Яхью Синвара», - говорится в официальном сообщении.

Ликвидацию Яхьи Синвара также подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Политик отметил, что устранение лидера ХАМАС открывает возможность для немедленного освобождения заложников.

«Это великое военное и моральное достижение Израиля», - сказан он.

Напомним, информация об убийстве Яхьи Синвара появилась сегодня днем. В ХАМАС произошедшее пока никак не комментировали.

#ликвидация #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #Яхья Синвар
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