В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара. В заявлении военного ведомства отмечается, что лидера палестинской организации устранили накануне вечером.

«Вчера вечером, 16 октября 2024 года, силы ЦАХАЛа из Южного командования убили Яхью Синвара», - говорится в официальном сообщении.

Ликвидацию Яхьи Синвара также подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Политик отметил, что устранение лидера ХАМАС открывает возможность для немедленного освобождения заложников.

«Это великое военное и моральное достижение Израиля», - сказан он.

Напомним, информация об убийстве Яхьи Синвара появилась сегодня днем. В ХАМАС произошедшее пока никак не комментировали.