В ЦАХАЛ заявили о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара

В ЦАХАЛ заявили о возможной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Это произошло в ходе ударов по сектору Газа, следует из сообщения израильской армии.

Израильские военные пока уточняют информацию. Всего ЦАХАЛ ликвидировал троих членов ХАМАС.



Отмечается, что в здании, где они находились, не было заложников.

«На данном этапе личности террористов не установлены», - говорится в сообщении.

Напомним, Синвар был избран на пост главы политбюро организации вместо погибшего Исмаила Хании всего два месяца назад - в начале августа 2024 года.