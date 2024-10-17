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В ЦАХАЛ заявили о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара

Яхью Синвара ликвидировали в ходе ударов по сектору Газа.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 16:03:19
© Фото: Yousef Mohammad, Keystone Press Agency, Globallookpress

В ЦАХАЛ заявили о возможной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Это произошло в ходе ударов по сектору Газа, следует из сообщения израильской армии.

Израильские военные пока уточняют информацию. Всего ЦАХАЛ ликвидировал троих членов ХАМАС.

Отмечается, что в здании, где они находились, не было заложников.

«На данном этапе личности террористов не установлены», - говорится в сообщении.

Напомним, Синвар был избран на пост главы политбюро организации вместо погибшего Исмаила Хании всего два месяца назад - в начале августа 2024 года.

#Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #Яхья Синвар
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