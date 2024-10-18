Прокуратура показала фото перевернувшегося на Сахалине судна

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проводить проверку после опрокидывания в порту грузового судна «Григорий Ловцов». Ведомство опубликовало фото, на котором видно, что судно полностью скрылось под водой и видна только часть его днища.

По предварительным данным, «Григорий Ловцов» опрокинулся 18 октября около 14 часов по местному времени (6.00 МСК) при входе в морской порт Корсаков в Сахалинской области.

Сахалинская транспортная прокуратура выясняет, как это случилось.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Удалось спасти троих членов экипажа, судьба четверых пока не известна.

Судно перевернулось при перегрузке, сообщил ранее губернатор Валерий Лимаренко. Оно перевозило щебень и песок.