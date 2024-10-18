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Spiegel: коалиция партий ФРГ может заблокировать поставки оружия ВСУ

Партия Союз Сары Вагенкнехт призывает к дипломатическому решению и прекращению поставок оружия на Украину, этот пункт может быть включен в коалиционное соглашение.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 04:29:39
© Фото: Hannes P. Albert, dpa Globallookpress

Представители трех партий ФРГ могут заблокировать поставки оружия на Украину в случае объединения в коалицию, это решение может быть добавлено в коалиционное соглашение. Речь идет о Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) и Союзе Сары Вагенкнехт (ССВ), пишет издание Spiegel.

«Лидер ССВ Сара Вагенкнехт... хочет дипломатического решения. Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», - говорится в программе партии ССВ.

Партия Вагенкнехт требует другого подхода к украинскому кризису, пишет «360». Тем не менее с положениями ее блока по Украине не согласны члены других партий, из-за чего формирование коалиции под угрозой, уточняется в материале.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин прекратил поставки «крупной военной техники» Киеву. Так, Киев больше не получит танков Leopard 2, несмотря на то, что у Бундесвера есть еще 300 экземпляров. Также Германия не станет отправлять на Украину БМП и танковые гаубицы.

По последним данным, ВСУ с начала специальной военной операции потеряли почти 40 немецких танков Leopard.

#коалиция #Украина #Германия #Поставки оружия Киеву
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