МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Business Insider: ВСУ потеряли почти 40 немецких танков Leopard

Издание характеризует боевые машины, как очень мощные и способные, однако не непобедимые.
Ирина Егорова 2024-10-17 07:04:07
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции потеряли почти 40 немецких танков Leopard. Об этом пишет американский журнал Business Insider, ссылаясь на данные из открытых источников.

Утверждается, что танки вполне можно победить, хоть издание охарактеризовало их как «мощные, очень способные, с тяжелой броней».

«Украина уже потеряла почти 40 Leopard», - говорится в статье.

Ранее стало известно, что Германия объявила о прекращении военной помощи Украине - поставки тяжелой техники остановлены. Таким образом, Киев больше не получит немецких танков Leopard 2, БМП и танковых гаубиц. 

При этом Германия раздумывает над передачей ВСУ  дальнобойных ракет Taurus, при помощи которых станет возможным нанесение Киевом ударов вглубь России. Однако на данный момент Берлин наряду с Вашингтоном отказывается снять ограничение на удары вглубь России.

#техника #танки #Киев #Германия #ВСУ #Леопард #военная помощь #Потери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 