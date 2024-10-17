Business Insider: ВСУ потеряли почти 40 немецких танков Leopard

Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции потеряли почти 40 немецких танков Leopard. Об этом пишет американский журнал Business Insider, ссылаясь на данные из открытых источников.

Утверждается, что танки вполне можно победить, хоть издание охарактеризовало их как «мощные, очень способные, с тяжелой броней».

«Украина уже потеряла почти 40 Leopard», - говорится в статье.

Ранее стало известно, что Германия объявила о прекращении военной помощи Украине - поставки тяжелой техники остановлены. Таким образом, Киев больше не получит немецких танков Leopard 2, БМП и танковых гаубиц.

При этом Германия раздумывает над передачей ВСУ дальнобойных ракет Taurus, при помощи которых станет возможным нанесение Киевом ударов вглубь России. Однако на данный момент Берлин наряду с Вашингтоном отказывается снять ограничение на удары вглубь России.