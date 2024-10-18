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Путин встретится с главами ведущих СМИ стран БРИКС

Саммит стран БРИКС состоится в Казани 22-24 октября, участие в мероприятии подтвердили 33 государства.
Ян Брацкий 2024-10-18 02:46:59
© Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретится с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС. Разговор состоится в Москве 18 октября в преддверии саммита объединения в Казани, сообщила пресс-служба Кремля.

«В преддверии саммита БРИКС в Казани... пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущий СМИ стран членов объединения», - говорится в пресс-релизе.

Саммит БРИКС в столице Татарстана пройдет с 22 по 24 октября. Участие в мероприятии подтвердили 33 государства, 24 из них будут представлены первыми лицами.

В минувший вторник состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с его бразильским коллегой Мауру Виейрой. Стороны обсудили предстоящий саммит БРИКС и отдельные аспекты деятельности объединения. За месяц до этого телефонный разговор состоялся между главами двух государств.

#Путин #Кремль #Саммит #СМИ #брикс #казань
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