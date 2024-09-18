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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Лидеры обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и «Женской двадцатки», сообщил российский президент.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 16:42:30
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, лидеры обсудили инициативы по укреплению сотрудничества по линии БРИКС и «Женской двадцатки».

«На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и "Женской двадцатки". Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии», - сказал глава государства в ходе пленарного заседания IV Евразийского женского форума.

Напомним, форум открылся сегодня в Санкт-Петербурге. В ходе своего выступления президент поприветствовал его участников и отметил потенциал площадки в решении современных проблем.

#Владимир Путин #Бразилия #Лула да Силва #телефонный разговор #Евразийский женский форум
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