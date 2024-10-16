Лавров обсудил с главой МИД Бразилии саммит БРИКС и украинский кризис

В минувший вторник состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его бразильским коллегой Мауру Виейрой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что в ходе диалога стороны обсудили вопросы подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, и отдельные аспекты деятельности объединения. Также была затронута проблематика украинского кризиса.

Напомним, месяц назад российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Лидеры обсудили инициативы по укреплению сотрудничества по линии БРИКС.

Кроме того, они затронули вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. В ходе диалога была подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику и промышленную кооперацию.