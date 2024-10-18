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Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с членами ХАМАС в Стамбуле

Министр Хакан Фидан Фидан также выразил свои соболезнования в связи с недавней смертью главы ХАМАС Яхьи Синвара.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 23:50:06
© Фото: Thomas Trutschel, Thomas Trutschelphotothek.de Globallookpress

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в пятницу 18 октября с членами политбюро палестинского движения ХАМАС в Стамбуле, говорится в заявлении турецкого ведомства.

«В ходе встречи обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, особенно на севере Газы. На повестке дня стоял вопрос о текущей ситуации на переговорах по соглашению о прекращении огня, которое позволило бы провести обмен заложниками и пленными», - сказали в турецком МИД.

Сообщается, что Турция также будет принимать дипломатические меры для мобилизации мирового сообщества в борьбе против гуманитарной катастрофы в регионе. Фидан также выразил свои соболезнования в связи с недавней смертью главы ХАМАС Яхьи Синвара, добавили в министерстве.

Напомним, в четверг 17 октября в ЦАХАЛ сообщили об убийстве нового лидера ХАМАС, сегодня движение подтвердило гибель своего главы.

Место Синвара займет Халед Мишаль, до этого он занимал пост главы представительства палестинского движения за рубежом. В ХАМАС заявили, что после этого события переговоры об обмене пленными и прекращении войны будут становиться все более трудными.

#Ближний Восток #Турция #сектор Газа #Хакан Фидан #ХАМАС #Яхья Синвар
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