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В ХАМАС подтвердили гибель своего лидера Яхьи Синвара

В палестинском движении заявили, что убийство главы политбюро лишь еще больше сплотит сторонников.
Сергей Лебедев 2024-10-18 15:21:44
© Фото: Yousef Masoud, Keystone Press Agency, Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера Яхьи Синвара. Об этом в ходе телеобращения, которое сегодня транслировал телеканал Al Aqsa, объявил один из членов политбюро организации Халиль аль-Хайя.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхью Синвара», - сказал он.

Халиль аль-Хайя также заявил, что смерть Яхьи Синвара еще больше сплотит сторонников. Также, по его словам, ХАМАС не отпустит заложников до тех пор, пока Израиль не выйдет из Газы и не отпустит из тюрем палестинцев.

Напомним, о ликвидации Яхьи Синвара стало известно накануне. ЦАХАЛ также опубликовал видео, на котором, предположительно, изображен лидер ХАМАС в свои последние минуты. 

Теперь же пост главы политбюро ХАМАС, по предварительной информации, займет Халед Машаль. Ранее он был главой представительства палестинского движения за рубежом. 

По данным СМИ, кандидатура Халеда Машаля - временное решение. В дальнейшем руководителем политбюро ХАМАС могут назвать другого человека.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #политбюро #ХАМАС #Яхья Синвар
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