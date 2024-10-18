В ХАМАС подтвердили гибель своего лидера Яхьи Синвара

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера Яхьи Синвара. Об этом в ходе телеобращения, которое сегодня транслировал телеканал Al Aqsa, объявил один из членов политбюро организации Халиль аль-Хайя.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхью Синвара», - сказал он.

Халиль аль-Хайя также заявил, что смерть Яхьи Синвара еще больше сплотит сторонников. Также, по его словам, ХАМАС не отпустит заложников до тех пор, пока Израиль не выйдет из Газы и не отпустит из тюрем палестинцев.

Напомним, о ликвидации Яхьи Синвара стало известно накануне. ЦАХАЛ также опубликовал видео, на котором, предположительно, изображен лидер ХАМАС в свои последние минуты.

Теперь же пост главы политбюро ХАМАС, по предварительной информации, займет Халед Машаль. Ранее он был главой представительства палестинского движения за рубежом.

По данным СМИ, кандидатура Халеда Машаля - временное решение. В дальнейшем руководителем политбюро ХАМАС могут назвать другого человека.