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Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в приграничье

На вооружении у ЗРПК «Панцирь-С» имеются 12 зенитных ракет и пара двуствольных пушек калибром 30-мм, которые уничтожают любые цели в установленном диапазоне высот.
2024-10-19 05:00:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области.

На вооружении у комплекса 12 зенитных ракет. Кроме того, для уничтожения воздушных целей расчет ЗРПК располагает двумя двуствольными пушками калибром 30-мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение «Панциря» позволяет ему с одинаковой эффективностью уничтожать любые средства воздушного нападения.

Украинские националисты ведут настоящую охоту за ЗРПК «Панцирь-С», поэтому военнослужащие долго на одной позиции не остаются. Прибыв на новое место им требуется всего 10 секунд, чтобы перевести комплекс из походного положения в боевое.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #Курская область #ЗРПК «Панцирь-С»
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