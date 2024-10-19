Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в приграничье

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области.
На вооружении у комплекса 12 зенитных ракет. Кроме того, для уничтожения воздушных целей расчет ЗРПК располагает двумя двуствольными пушками калибром 30-мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение «Панциря» позволяет ему с одинаковой эффективностью уничтожать любые средства воздушного нападения.
Украинские националисты ведут настоящую охоту за ЗРПК «Панцирь-С», поэтому военнослужащие долго на одной позиции не остаются. Прибыв на новое место им требуется всего 10 секунд, чтобы перевести комплекс из походного положения в боевое.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»