Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области.

На вооружении у комплекса 12 зенитных ракет. Кроме того, для уничтожения воздушных целей расчет ЗРПК располагает двумя двуствольными пушками калибром 30-мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение «Панциря» позволяет ему с одинаковой эффективностью уничтожать любые средства воздушного нападения.

Украинские националисты ведут настоящую охоту за ЗРПК «Панцирь-С», поэтому военнослужащие долго на одной позиции не остаются. Прибыв на новое место им требуется всего 10 секунд, чтобы перевести комплекс из походного положения в боевое.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.