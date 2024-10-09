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«Панцирь» прикрыл позиции российских войск в Курской области

Расчеты ЗРПК несут боевое дежурство в приграничных районах Курской области.
2024-10-09 17:42:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» в дневное и ночное время суток контролируют воздушное пространство над позициями ВС РФ в Курской области. Кадры работы комплекса публикует Министерство обороны РФ.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

У комплекса имеется 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов. Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.

Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #зрпк #Курская область #панцирь #МО РФ
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