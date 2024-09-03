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ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил дрон ВСУ в приграничье Курской области

Для поражения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.
2024-09-03 07:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» на боевом дежурстве заметил, сопроводил и уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовали в Минобороны России.

Расчеты «Панцирь С-1» контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в течение всего дня. Для поражения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.

Кроме того, на «Панцире» установлены две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Расчеты постоянно меняют позиции, с нового места способны перейти в боевой режим за 10 секунд.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #Панцирь-С #бпла #дрон #Курская область #расчет
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