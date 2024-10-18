В сенате обвинили Байдена в том, что он мало делает для Украины

За последние три месяца администрация президента США Джо Байдена почти ничего не сделала касательно конфликта на Украине. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер. По его словам, бездействие Белого дома может ослабить позиции будущего руководителя страны.

«Я разочарован и озадачен тем, что ваша администрация за последние три месяца добилась так мало в отношении конфликта на Украине. Похоже, Вы готовы оставить следующего президента без поддержки», - говорится в письме сенатора, адресованном Байдену.

Уикер считает, что действующему президенту нужно поставить Украину в максимально выгодное для преемника положение. Для этого, по его словам, необходимо, например, увеличить темпы передачи оружия Киеву.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.

Что касается Украины, то Дональд Трамп неоднократно обещал своим избирателям завершить конфликт еще до инаугурации путем переговоров. Его оппонент Камала Харрис уверяет, что в должности президента будет усиленно поддерживать Киев.