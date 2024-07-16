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Вэнс заявил, что у Трампа есть план по переговорам с Россией и Украиной

По словам кандидата в вице-президенты США, Трамп хочет сфокусироваться на Китае, в котором он видит основную проблему.
Глеб Владовский 2024-07-16 08:42:47
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-американский лидер Дональд Трамп, в случае победы на выборах в США, начнет переговоры с Россией и Украиной. Такое заявление сделал кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс - Прим. ред.) в эфире телеканала Fox News.

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему», - заявил политик.

По его словам, это должно снизить риск эскалации и ядерной войны. Также Вэнс отметил, что Трамп хочет сфокусировать свое внимание на Китае, в котором он видит главную проблему для США.

Напомним, что Вэнс задавался вопросом о целесообразности выделения многомиллиардной помощи для киевского режима.

#сша #Дональд Трамп #президентские выборы в сша #джей ди вэнс
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