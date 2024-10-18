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Эрдоган призвал ООН ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

По его словам, эмбарго стало бы эффективным шагом, чтобы остановить Израиль.
Сергей Лебедев 2024-10-18 19:41:01
© Фото: Rena Durham - KPA, Globallookpress

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки оружия Израилю. Он отметил, что Тель-Авив совершает провокации с целью распространения конфликта на весь Ближний Восток, сообщает Anadolu

По словам турецкого лидера, эмбарго стало бы эффективным шагом, чтобы остановить Израиль. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция будет добиваться этого на всех площадках.

Напомним, в мае этого года президент Турции призвал западные страны оказать давление на Тель-Авив. Он также объявил о политической смерти ООН и добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США.

Позже Реджеп Тайип Эрдоган даже заявил, что его страна «может войти в Израиль». 

#ООН #Израиль #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #сектор Газа #Тель-Авив #Эмбарго
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