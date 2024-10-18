В России высылаемых мигрантов обяжут передавать геолокацию в МВД

В России попавших под режим высылки иностранцев решили обязать предоставлять информацию о местонахождении в виде фотографии с отметкой о геолокации. Соответствующий проект приказа представило Министерство внутренних дел РФ.

Такие требования коснутся тех мигрантов, которые не находятся под стражей или в специальных учреждениях, но при этом не могут лично явиться в территориальный орган МВД.

Напомним, 8 августа российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, который будет вести МВД.

Сам режим высылки начнет действовать с 1 января следующего года. При этом приказ МВД о порядке информирования вступит в силу 5 февраля.