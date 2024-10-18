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В России высылаемых мигрантов обяжут передавать геолокацию в МВД

Такие требования коснутся тех, кто не находится под стражей, но при этом не может лично явиться в полицию.
Сергей Лебедев 2024-10-18 18:28:19
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В России попавших под режим высылки иностранцев решили обязать предоставлять информацию о местонахождении в виде фотографии с отметкой о геолокации. Соответствующий проект приказа представило Министерство внутренних дел РФ.

Такие требования коснутся тех мигрантов, которые не находятся под стражей или в специальных учреждениях, но при этом не могут лично явиться в территориальный орган МВД.

Напомним, 8 августа российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, который будет вести МВД.

Сам режим высылки начнет действовать с 1 января следующего года. При этом приказ МВД о порядке информирования вступит в силу 5 февраля.

#Россия #мигранты #МВД #Иностранцы #информирование #геолокация
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