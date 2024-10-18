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Путин объяснил, почему не приедет на саммит G20 в Бразилии

Саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 17:59:44
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что не приедет на саммит G20 в Бразилии, потому что может «фактически сорвать» его работу.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» - сказал российский лидер.

Таким образом глава государства прокомментировал возможность своей поездки в Рио-де-Жанейро на фоне ордера МУС. Президент РФ отметил, что не может быть уважения к институту, который не универсален и подвержен внешнему влиянию.

Известно, что итоговый саммит в Бразилии пройдет 18-19 ноября. На нем впервые будут присутствовать президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Япония Сигэру Исиба. Кроме того, он станет последним для президента США Джо Байдена.

Сегодня Владимир Путин встретился с главами ведущих СМИ стран БРИКС. В ходе мероприятия он ответил на вопросы журналистов.

#в стране и мире #Саммит #Владимир Путин #Бразилия #G20 #МУС
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