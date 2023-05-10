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Песков заявил, что ему трудно представить серьезное намерение применить против Путина ордер МУС

Марина Крижановская
23:35 10.05.2023
Пресс-секретарь президента России подверг сомнению возможность применить этот ордер против главы ядерной державы.
Песков заявил, что ему трудно представить серьезное намерение применить против Путина ордер МУС
© Фото: IMAGO Klaus Rainer Krieger Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему трудно представить серьезное намерение применить против Путина ордер Международного уголовного суда (МУС). Он подверг сомнению возможность применить этот ордер против главы ядерной державы.

Государство, которому не хватает собственного суверенитета, может взяться за выполнение приказа Запада исполнить ордер МУС. В интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины он рассказал об отношении Кремля к этому постановлению МУС.

«Практически это означает, что действительно есть некоторые государства, которым не хватает суверенитета, и эти государства, чисто гипотетически, могут быть заинтересованы в выполнении этого приказа, если им представится возможность. Но, тем не менее, речь здесь идет об одной из крупнейших стран мира, об одном из крупнейших ядерных государств мира, и мне трудно представить, чтобы кто-либо, если вообще, выполнял такой заказ в случае с президентом Российской Федерации. Это даже трудно представить», - ответил он на вопрос СМИ.

Ранее Дмитрий Песков заявил о спокойной реакции Кремля на решение МУС относительно президента Путина.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что прокурор МУС отрабатывает заказ западных хозяев, выдавая ордер на арест главы российского государства. По словам Лаврова, в настоящее время МУС возглавляет являющийся натурализованным англосаксом прокурор.

Также и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение МУС об «аресте» Путина не имеет для России юридического значения.

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