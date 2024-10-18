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Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами FPV-дронов, которые помогают добивать врага.
2024-10-18 05:00:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили на позициях реактивные системы залпового огня «Град», САУ «Krab», гаубицу М777 и укрепленные опорные пункты с боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Удары по выявленным целям наносятся круглосуточно. На воздух взлетают склады с боеприпасами националистов, удаленные от линии соприкосновения, уничтожается бронетехника.

«Орудие отличное, в плане калибра и дальности стрельбы. Поражаем технику, личный состав, ДОТы. Совсем недавно пришла цель - БМ-21 "Град". Отработали, поразили. Поражали также польскую артиллерийскую самоходную установку "Краб", буксируемую гаубицу М777», - рассказал старший наводчик с позывным «Демон».

Артиллеристы работают ежедневно. От получения цели до точного выстрела уходят считанные минуты. Разведка всегда готова предоставить точные координаты противника, остальное - дело техники.

«Работаем в связке с FPV-дронами. Чтобы не тратить много снарядов, мы рядом попали, обездвижили, а уже FPV-дрон добивает. Соответственно, когда идет наступление, поддерживаем наши войска», - добавил «Демон».

«Гиацинты» прячут в капонирах. Сверху грозное орудие укрыто маскировочной сетью. От ударов вражеских дронов его уберегают посты воздушной охраны.

«FPV-дроны сильно перевернули все представление о войне. Приходится адаптироваться. Принимаются меры своевременно, быстро. Поражаем врага, беспилотники. У нас устанавливаются противодронные системы, РЭБ - они удачно глушат. Беспилотники противника теряют сигнал и падают», - отметил командир артиллерийского взвода с позывным «Седой».

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #Гиацинт-Б #FPV-дрон
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