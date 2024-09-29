Расчеты «Гиацинта-С» показали уничтожение установки Krab ВСУ

Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку Krab и живую силу ВСУ в зоне СВО. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли огневую позицию и район ожидания самоходки и передали точные координаты на пункт управления. Там приняли решение нанести артиллерийский удар по вражеской технике.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После этого артиллеристы сменили огневую позицию, чтобы пополнить боекомплект и избежать ответного огня противника.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» работают день и ночь, нанося точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее зенитчики показали дневную и ночную работу ЗРК «Бук». С помощью радиолокационной станции они обнаружили БПЛА, после чего расчет ЗРК уничтожил его.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.