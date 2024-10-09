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«Гиацинты» обрушили снаряды на врага в Запорожской области

Отработав по целям, расчет меняет позиции и маскирует орудие.
Виктория Косогляденко 2024-10-09 11:08:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» обрушили снаряды на противника в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент нашего телеканала Виктория Косогляденко.

При этом артиллеристы уделили внимание маскировке - они надежно скрыли от противника огневые позиции. 

В расчете военнослужащие из Оренбурга, Омска, Саратова. Командир орудия хвалит каждого.

«Геодезисты есть в расчете. Так скажем, начинающие металлурги в расчете. Здесь сотрудники из каких-то бывших органов. Люди разные. В принципе работа слаженная. Я считаю, это моя семья на сегодняшний день. Сплоченная, хорошая семья», - делится командир орудия с позывным Саратов.

Пока общались, пришли координаты новой цели. Российская артиллерия эффективно поражает цели, орудия и минометы противника.

Ведение огня корректируют с помощью беспилотников. Также камеры дронов фиксируют результаты попаданий. Отстрелялись, расчет уходит в укрытие и маскирует орудие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #МО РФ #наш эксклюзив #запорожская область #СВО #Гиацинт-Б
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