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Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об убийстве Синвара

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не будет переживать, если новости об убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара окажутся правдивыми.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 01:35:09
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об оставшихся «рефлексах каннибализма» в Нидерландах, комментируя недавние слова генсека НАТО и экс-премьера страны Марка Рютте о смерти нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Захарова отметила, что в МИД не удивлены его реакцией.

Ранее Рютте заявлял, что «не будет переживать», если сообщения о смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара подтвердятся. В ответ на это Захарова с иронией написала о «либеральных ценностях» Нидерландов и напомнила, как в 1672 году голландцы убили и съели своего премьера вместе с братом.

«Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», - цитирует RT сообщение дипломата в Telegram.

Напомним, о смерти лидера ХАМАС стало известно в четверг 17 октября. Армия обороны Израиля также опубликовала видео, на котором, предположительно, изображен Синвар в свои последние минуты. Случившееся уже прокомментировал американский президент Джо Байден, который сравнил убийство Синвара с ликвидацией Усамы Бен Ладена.  

#Мария Захарова #МИД РФ #ХАМАС #нидерланды #генсек НАТО #Марк Рютте #Яхья Синвар
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