Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об убийстве Синвара

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об оставшихся «рефлексах каннибализма» в Нидерландах, комментируя недавние слова генсека НАТО и экс-премьера страны Марка Рютте о смерти нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Захарова отметила, что в МИД не удивлены его реакцией.

Ранее Рютте заявлял, что «не будет переживать», если сообщения о смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара подтвердятся. В ответ на это Захарова с иронией написала о «либеральных ценностях» Нидерландов и напомнила, как в 1672 году голландцы убили и съели своего премьера вместе с братом.

«Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», - цитирует RT сообщение дипломата в Telegram.

Напомним, о смерти лидера ХАМАС стало известно в четверг 17 октября. Армия обороны Израиля также опубликовала видео, на котором, предположительно, изображен Синвар в свои последние минуты. Случившееся уже прокомментировал американский президент Джо Байден, который сравнил убийство Синвара с ликвидацией Усамы Бен Ладена.