Байден рассказал о роли разведки США в ликвидации лидера ХАМАС

Американская разведка на протяжении года помогала Израилю искать лидеров движения ХАМАС, в том числе Яхью Синвара. Об этом сегодня заявил президент США Джо Байден, комментируя ликвидацию руководителя организации.

Он подчеркнул, что соответствующее поручение дал спецслужбам вскоре после вторжения палестинских боевиков в Израиль в октябре прошлого года.

«С помощью нашей разведки ЦАХАЛ неустанно преследовал лидеров ХАМАС, выгоняя их из укрытий и заставляя бежать», - сказал Байден.

В своем заявлении президент США сравнил убийство Яхьи Синвара с устранением Усамы Бен Ладена.

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля подтвердили уничтожение лидера ХАМАС. В ЦАХАЛ сообщили, что Яхью Синвара ликвидировали в среду вечером в секторе Газа.