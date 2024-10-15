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«Хезболла» ударила ракетами по силам ЦАХАЛ в Ливане

Несмотря на тяжелые потери «Хезболла» не прекращает сопротивление, ведет наземные бои с ЦАХАЛ и наносит ракетные удары по позициям израильтян.
Ян Брацкий 2024-10-15 05:28:04
© Фото: Stringer dpa Global Look Press

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля.

«"Хезболла" наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля», - сообщил телеканал Al Jazeera.

О конкретных целях для нанесения ударов не сообщается, как и о последствиях атаки.

Напомним, с 1 октября ЦАХАЛ проводит на территории Ливана наземную операцию. В Тель-Авиве называют это борьбой с терроризмом. В Бейруте считают, что Израиль совершает геноцид и военные преступления.

ВВС страны продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, жертвами которых стали более 2 тысяч человек. Помимо лидеров шиитского движения от осколков снарядов и под обломками рухнувших зданий гибнут мирные жители, женщины и дети.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ХАМАС #удар
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