«Хезболла» ударила ракетами по силам ЦАХАЛ в Ливане

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля.

«"Хезболла" наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля», - сообщил телеканал Al Jazeera.

О конкретных целях для нанесения ударов не сообщается, как и о последствиях атаки.

Напомним, с 1 октября ЦАХАЛ проводит на территории Ливана наземную операцию. В Тель-Авиве называют это борьбой с терроризмом. В Бейруте считают, что Израиль совершает геноцид и военные преступления.

ВВС страны продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, жертвами которых стали более 2 тысяч человек. Помимо лидеров шиитского движения от осколков снарядов и под обломками рухнувших зданий гибнут мирные жители, женщины и дети.