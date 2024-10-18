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Минобороны Канады анонсировало новую военную помощь для ВСУ на $47 млн

ВСУ ожидают от Канады оружие и боеприпасы, а также защитное снаряжение. Часть средств будет выделена на обучение украинских военнослужащих за рубежом. 
Ирина Егорова 2024-10-18 12:25:16
© Фото: Christian Spicker via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress

Канада анонсировала новый транш военной помощи для Киева в размере 47 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр.

«Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им добиться победы»,  - цитирует главу оборонного ведомства Канады Reuters

Предполагается, что в основу наполнения пакета военной помощи войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение. Часть средств от озвученной суммы Оттава выделяет ВСУ для обучения украинских военных за рубежом.

Агентство утверждает, что Канада - это один из активных сторонников Киева на международном уровне, регулярно поддерживающий ВСУ. С февраля 2022 года Канада выделила на военную помощь почти 6 млрд долларов.

Канада ранее отправила Украине 50 бронетранспортеров ACSV 8×8. Также Минобороны Канады разрешило ВСУ свободно использовать переданное ей оружие на территории России. Речь идет о восьми танках Leopard, нескольких БТР и гаубицах М777.

#Украина #ВСУ #Канада #военная помощь #Минобороны Канады #Уильям Блэр
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