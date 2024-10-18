Минобороны Канады анонсировало новую военную помощь для ВСУ на $47 млн

Канада анонсировала новый транш военной помощи для Киева в размере 47 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр.

«Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им добиться победы», - цитирует главу оборонного ведомства Канады Reuters.

Предполагается, что в основу наполнения пакета военной помощи войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение. Часть средств от озвученной суммы Оттава выделяет ВСУ для обучения украинских военных за рубежом.

Агентство утверждает, что Канада - это один из активных сторонников Киева на международном уровне, регулярно поддерживающий ВСУ. С февраля 2022 года Канада выделила на военную помощь почти 6 млрд долларов.

Канада ранее отправила Украине 50 бронетранспортеров ACSV 8×8. Также Минобороны Канады разрешило ВСУ свободно использовать переданное ей оружие на территории России. Речь идет о восьми танках Leopard, нескольких БТР и гаубицах М777.