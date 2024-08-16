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В МО Канады разрешили Украине использовать переданное ей оружие в РФ

По данным телеканала CNN, ранее можно было видеть, как канадский БТР пересекает границу с РФ в Курской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 10:52:51
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать переданное ей канадское оружие на территории России. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства.

«Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное заявление было сделано на фоне террористического нападения Украины на Курскую область. В материале подчеркивается, что точно неизвестно, использовали ли ВСУ канадское оружие в Курской области, однако на кадрах американского телеканала CNN можно заметить БТР канадского производства.

В данном случае речь идет о восьми танках Leopard, нескольких БТР и гаубиц М-777, уточняется в материале.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что в планировании ударов украинских боевиков по Курской области участвовали представители НАТО и западных спецслужб. По его словам, страны Запада продолжают поставлять Киеву разведданные.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Канада #западное оружие #Минобороны Канады
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