Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать переданное ей канадское оружие на территории России. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства.

«Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное заявление было сделано на фоне террористического нападения Украины на Курскую область. В материале подчеркивается, что точно неизвестно, использовали ли ВСУ канадское оружие в Курской области, однако на кадрах американского телеканала CNN можно заметить БТР канадского производства.

В данном случае речь идет о восьми танках Leopard, нескольких БТР и гаубиц М-777, уточняется в материале.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что в планировании ударов украинских боевиков по Курской области участвовали представители НАТО и западных спецслужб. По его словам, страны Запада продолжают поставлять Киеву разведданные.