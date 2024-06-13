Канада начала передачу Украине 50 новых БТР

Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из 50 обещанных. Переданные БТР имеют модификацию санитарной машины. Об этом сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.

«Это бронированные машины скорой помощи, оснащенные медицинским оборудованием», - написал глава канадского оборонного ведомства на своей странице в социальной сети X.

Билл Блэр отметил, что этим летом украинские боевики пройдут курс обучения канадским БТР.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада направит Киеву 9,5 миллиона долларов на закупку боеприпасов для украинских военных в рамках чешской инициативы. Она также выделит 2,1 миллионов долларов на производство беспилотных летательных аппаратов.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Оттава предоставила Киеву полтора миллиарда долларов в качестве помощи. Планировалось, что средства пойдут на компенсацию дефицита бюджета страны.