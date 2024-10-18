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ЦАХАЛ показал кадры перед предполагаемым убийством Синвара

Яхья Синвар был избран на пост главы политбюро ХАМАС вместо погибшего Исмаила Хании два месяц назад.
Ян Брацкий 2024-10-18 00:07:22
© Фото: Mohammed Talatenedpa Global Look Press © Видео: idfofficial, telegram

Израильские военные опубликовали видеокадры предполагаемого убийства нового главы ХАМАС Яхью Синвара. Они сняты при помощи беспилотника, который залетел в полуразрушенный дом, в котором находился лидер палестинского движения. На кадрах видно тяжелораненого мужчину, который сидит в кресле. Он безуспешно пытается отмахнуться от дрона.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Синвара. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал это убийство великим военным и моральным достижением. Как считает дипломат, устранение главы политбюро ХАМАС откроет новые возможности для немедленного освобождения заложников.

По данным израильской стороны, в руках у палестинского движения остается 101 человек, включая тех, кто считается погибшими. Они были захвачены год назад во время нападения ХАМАС на Израиль. Тогда погибли около 1,2 человек, более 200 оказались в заложниках.

Убийство лидера ХАМАС произошло при непосредственной поддержке американской разведки, которая на протяжении года помогала Тель-Авиву выслеживать лидеров палестинского сопротивления, в том числе Яхью Синвара. Об этом заявил президент США Джо Байден.

#сша #Израиль #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #Яхья Синвар
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