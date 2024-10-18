Бойцы рассказали о новейших средствах связи в зоне спецоперации

Бойцы группировки войск «Запад» обеспечивают устойчивую и надежду связь в зоне специальной операции. В преддверии Дня военного связиста Минобороны опубликовало кадры их боевой работы. Круглосуточно и в любую погоду бойцы обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

«Связь является неотъемлемой частью ведения современных боевых действий, потому что без связи не будет хорошего взаимодействия между войсками, между подчиненными подразделениями и штабом», - рассказал начальник аппаратной связи с позывным «Орел».

В зоне спецоперации специалисты обеспечивают командование всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

«Мы работаем каждый день. Современные боевые действия накладывают свой отпечаток. Все работают уже с новейшими средствами связи и определенные знания у человека должны быть. Здесь приходится совершенствоваться каждый день», - добавил «Орел».

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Благодаря личному мужеству и самоотверженности обеспечивается бесперебойность связи.

«Все задачи несут определенные сложности, приходится иногда преодолевать себя, страхи и сомнения. Все задачи несут опасность в той или иной степени», - признался «Орел».

Прибыв на новое место, экипажи оперативно устанавливают и настраивают необходимое оборудование, выставляют посты охранения. Аппаратная связи на базе бронетранспортера мобильна и позволяет связистам быстро и безопасно добраться в любую точку. На развертывание аппаратной у бойцов уходит несколько минут.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.