МО РФ показало боевую работу связистов в Курской области

Министерство обороны России показало кадры работы военных связистов бригады морской пехоты группировки войск «Север». На видео показано, как связисты выполняют поставленные задачи в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие устанавливают устойчивую непрерывную связь между подразделениями группировки. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты обеспечивают командование группировки и подразделения всеми видами современной связи - защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Ради стабильного сигнала военнослужащим нередко приходится работать под артиллерийским огнем противника, рискуя своей жизнью и здоровьем. Попытки украинских боевиков заглушить сигнал оборачиваются для них полным провалом.

Как утверждают в Минобороны, российские связисты одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.