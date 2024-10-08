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МО РФ показало боевую работу связистов в Курской области

Главная задача связистов - в кратчайшие сроки обеспечить непрерывное сообщение. При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.
2024-10-08 11:28:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы военных связистов бригады морской пехоты группировки войск «Север». На видео показано, как связисты выполняют поставленные задачи в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие устанавливают устойчивую непрерывную связь между подразделениями группировки. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты обеспечивают командование группировки и подразделения всеми видами современной связи - защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Ради стабильного сигнала военнослужащим нередко приходится работать под артиллерийским огнем противника, рискуя своей жизнью и здоровьем. Попытки украинских боевиков заглушить сигнал оборачиваются для них полным провалом.

Как утверждают в Минобороны, российские связисты одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #связисты #Курская область #МО РФ
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