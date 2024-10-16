В Подмосковье открыли памятник военным связистам «Связь поколений»

В Московской области в парке «Патриот» открыли памятник военным связистам «Связь поколений». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Монумент, посвященный подвигу героев, обеспечивающих связь, установили в преддверии 105-летия войск связи на территории «Городка военного связиста». Памятник представляет собой композицию из трех фигур. Основные вехи истории войск связи воплощены в образах телефониста Великой Отечественной войны с телефоном ТАИ-43, радиста времен конфликта в Афганистане с радиостанцией Р-159 и участника спецоперации на Украине с современными цифровыми системами связи.

В торжественной церемонии принял участие начальник Главного управления связи ВС РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков, личный состав Главного управления связи ВС РФ, военнослужащие и ветераны войск связи. В своем выступлении Тишков указал на профессионализм и ответственность военных связистов при выполнении задач, в том числе в зоне спецоперации.

«Скульптурная композиция является убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций частей и подразделений связи и будет способствовать формированию у современного поколения военных связистов чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины», - сказал он.

Также Тишков выразил уверенность в выполнении поставленных перед связистами задач в любых условиях и поблагодарил военнослужащих за самоотверженный труд на благо укрепления обороноспособности страны. На церемонии отличившиеся связисты получили государственные и ведомственные награды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.