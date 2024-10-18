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Саммит ЕС объявил об остановке процесса приема Грузии

В Евросоюзе обвинили Грузию в нарушении европейских ценностей и принципов.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 00:22:55
© Фото: Thomas Körbel, dpa Globallookpress

Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в организацию, обвинив страну в несогласии с европейскими ценностями и принципами. Об этом говорится в итоговом заявлении Саммита.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Этот подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС», - сообщили в ЕС.

Саммит ЕС проходит 17-18 октября в Брюсселе. Во вторник 15 октября в преддверии встречи представитель объединения пригрозил приостановкой процесса интеграции Грузии, если страна не изменит свой политический курс.

Напомним, Евросоюз уже приостанавливал процесс присоединения Грузии к блоку в июле этого года. Тогда решение объяснялось принятым грузинским парламентом в последнем третьем чтении законом об иноагентах. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, движение Тбилиси в ЕС также осложняется продолжающимся конфликтом на Украине.

#Грузия #евросоюз #Брюссель #Саммит ЕС #Евроинтеграция
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