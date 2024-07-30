Кобахидзе назвал возможную дату переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе озвучил, когда могут начаться переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз. По его информации, это может произойти уже в этом, 2024 году.

«Не исключаю открытие переговоров в этом году», - рассказал он в интервью телекомпании «Имеди», его слова цитирует Life.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что шансы его страны на скорую евроинтеграцию снижает продолжающий конфликт на Украине. Однако, добавил он, и в таких условиях все возможно.

Напомним, 9 июля Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии. Такой шаг был вызван принятым грузинским парламентом в последнем третьем чтении закон об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния». Кроме этого, Брюссель объявил о приостановке сотрудничества в сфере обороны и заморозке 30 миллионов евро для поддержки Сил обороны Грузии.