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Кобахидзе назвал возможную дату переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Переговоры с Брюсселем о евроинтеграции Грузии могут начаться уже в 2024 году, заявил премьер-министр Кобахидзе.
Марина Крижанвоская 2024-07-30 01:21:52
© Фото: IMAGO Bernd Elmenthaler Globallookpress

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе озвучил, когда могут начаться переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз. По его информации, это может произойти уже в этом, 2024 году.

«Не исключаю открытие переговоров в этом году», - рассказал он в интервью телекомпании «Имеди», его слова цитирует Life.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что шансы его страны на скорую евроинтеграцию снижает продолжающий конфликт на Украине. Однако, добавил он, и в таких условиях все возможно.

Напомним, 9 июля Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии. Такой шаг был вызван принятым грузинским парламентом в последнем третьем чтении закон об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния». Кроме этого, Брюссель объявил о приостановке сотрудничества в сфере обороны и заморозке 30 миллионов евро для поддержки Сил обороны Грузии.

#в стране и мире #ЕС #Грузия #Евроинтеграция #вступление в ЕС #Ираклий Кобахидзе
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