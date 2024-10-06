Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Всего они планируют отправить 24 истребителя. Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что остальные Киев получит в ближайшие месяцы.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину», - написал Брекельманс в соцсети Х.

Он также сообщил о том, что власти Нидерландов планируют проинвестировать 400 миллионов евро в Украину на разработку БПЛА, передает Reuters.



Ранее стало известно о том, что Нидерланды поставят Киеву материалы для технического обслуживания F-16, а также ракеты класса «воздух-воздух».