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Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Они также планируют отправить 400 миллионов евро Украине на разработку БПЛА.
Карина Тазетдинова 2024-10-06 21:22:16
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Всего они планируют отправить 24 истребителя. Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что остальные Киев получит в ближайшие месяцы.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину», - написал Брекельманс в соцсети Х.

Он также сообщил о том, что власти Нидерландов планируют проинвестировать 400 миллионов евро в Украину на разработку БПЛА, передает Reuters.

Ранее стало известно о том, что Нидерланды поставят Киеву материалы для технического обслуживания F-16, а также ракеты класса «воздух-воздух».

#Украина #F-16 #поставки #нидерланды #Рубен Брекельманс
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