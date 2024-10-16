Румыния одобрила подготовку ВСУ для полетов на F-16 на своей базе

Правительство Румынии одобрило срочное постановление, с помощью которого они обеспечат условия для подготовки украинских летчиков для истребителей F-16, сообщил представитель правительства по печати Михай Константин.

«Правительство Румынии одобрило юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинского личного состава, который будет летать на самолетах F-16», - цитирует агенство Agerpres.

В обосновании проекта указано, что обязательство румынской стороны понести расходы на подготовку украинского личного состава должно быть одобрено для осуществления расходов из бюджета Минобороны страны.

Помимо обучения на 86-й авиабазе в Фетешть, украинским боевикам предоставят проживание, питание, транспорт, расходы топлива в процессе обучения, специальное оборудования и другие сопутствующие товары и услуги.

Ранее Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Всего они планируют отправить 24 истребителя.