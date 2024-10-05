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Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку

Ответ президента США вызвал смех в зале.
Ирина Егорова 2024-10-05 05:21:03
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Globallookpress

Президент США Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме заявил, что вернулся в предвыборную гонку. Он пошутил, что вернулся в борьбу за пост лидера Америки, чем вызвал смех в зале. Трансляция брифинга велась на официальной страничке Белого дома в YouTube.

Один из сотрудников СМИ спросил главу США о вероятности пересмотреть свое решения об участии в выборах 2024 года и возможном возвращении в  президентскую гонку.

«Я вернулся», - ответил Байден.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис. 

#сша #Трамп #Выборы #байден #Президент #гонка
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