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ХАМАС попросило содействия ООН для остановки агрессии Израиля

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан допустил распространение израильской агрессии на соседние страны.
Ян Брацкий 2024-10-15 00:02:35
© Фото: IMAGOOmar Ashtawy apaimages, www.imago-images.de, Global Look Press

Представители палестинского движения ХАМАС обратились в ООН с просьбой содействовать прекращению агрессии со стороны Израиля в секторе Газа.

«Мы обратились в Организацию Объединенных Наций, чтобы остановить агрессию против нашего народа в секторе Газа», - заявил член политбюро движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

Происходящее в Газе он назвал геноцидом и призвал всемирную организацию предотвратить преступления против палестинцев.

По мнению Хамдана, если ООН не предпримет решительных действий, то с большой долей вероятности, израильская агрессия распространится на соседние регионы и страны.

Ранее стало известно, что правительство Израиля может рассматривать планы по объявлению севера Газа закрытой военной зоной. Тель-Авив попытался остановить гуманитарные поставки, чтобы «уморить голодом членов ХАМАС». Однако, в этом случае без воды и еды останутся тысячи простых граждан, включая стариков, женщин и детей. Между тем, израильские генералы не видят других способов победить ХАМАС.

#ООН #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #геноцид
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