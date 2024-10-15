ХАМАС попросило содействия ООН для остановки агрессии Израиля

Представители палестинского движения ХАМАС обратились в ООН с просьбой содействовать прекращению агрессии со стороны Израиля в секторе Газа.

«Мы обратились в Организацию Объединенных Наций, чтобы остановить агрессию против нашего народа в секторе Газа», - заявил член политбюро движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

Происходящее в Газе он назвал геноцидом и призвал всемирную организацию предотвратить преступления против палестинцев.

По мнению Хамдана, если ООН не предпримет решительных действий, то с большой долей вероятности, израильская агрессия распространится на соседние регионы и страны.

Ранее стало известно, что правительство Израиля может рассматривать планы по объявлению севера Газа закрытой военной зоной. Тель-Авив попытался остановить гуманитарные поставки, чтобы «уморить голодом членов ХАМАС». Однако, в этом случае без воды и еды останутся тысячи простых граждан, включая стариков, женщин и детей. Между тем, израильские генералы не видят других способов победить ХАМАС.