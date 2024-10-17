Нетаньяху сравнил критику себя с нападками на Черчилля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил попытки Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинениям британского премьер-министра Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны.

Напомним, еще в мае прокурор МУС Карим Хан сообщил о необходимости ареста Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йова Галанта. По его мнению, они ответственны за военные преступления и преступления против человечности. Кроме того, прокурор потребовал арестовать лидеров палестинского движения ХАМАС.

«Эта так называемая симметрия абсурдна... Не может быть никакой моральной эквивалентности между демократией, защищающей себя законными средствами, и организацией, практикующей терроризм», - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro.

Впрочем, не все разделяют точку зрения Нетаньяху. Американский сенатор Берни Сендерс ранее поддержал запрос Международного уголовного суда в Гааге на выдачу ордера на арест израильского премьера. Сенатор также полагает, что Нетаньяху является военным преступником и должен быть наказан.

По мнению Сандерса, Израиль имел право на самооборону после атаки ХАМАС год назад, но Тель-Авив не должен был «объявлять войну» всему палестинскому народу. Политик также напомнил о попытках Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи в Газу, что является нарушением международного права.

Армия обороны Израиля проводит операцию «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ наносит удары по жилым домам, объектам социальной инфраструктуры, лагерям беженцев. Сектор Газа блокирован, люди вынуждены выживать без воды, еды и медикаментов. По данным Минздрава Газы, жертвами политики Израиля стали более 41 тысячи человек, более 95 тысяч пострадали.