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Двенадцать прихожан госпитализированы после захвата храма в Черкассах

Ранее группа вооруженных раскольников ПЦУ напала на прихожан Архангело-Михайловского кафедрального собора в Черкассах.
Ян Брацкий Андрей Вакула 2024-10-17 23:15:45
© Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Двенадцать человек госпитализированы с ожогами и переломами после захвата собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах. Десятки прихожан пострадали.

«Во время силового противостояния военизированных лиц против духовенства и верующих УПЦ, которое состоялось 17 октября на территории Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, пострадали десятки человек», - говорится в сообщении на странице УПЦ в социальной сети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Напомним, ранее силовики и раскольники из структуры так называемой Православной церкви Украины захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Захватчики действовали организовано и с особой жестокостью. Бандиты орудовали дубинками и распыляли слезоточивый газ. Пострадавшие есть как среди прихожан, так и среди духовенства.

На произошедшее ранее отреагировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала осудить очередное преступление украинских неонацистов.

Захват православного храма стал результатом гонений на Православную церковь Московского патриархата на Украине. Ссылаясь на ее связи с Россией, местные власти в различных регионах Украины, при поддержке силовиков и радикалов, захватывают храмы и монастыри, избивают и преследуют священников, устраивают облавы и обыски. Многие епископы находятся под следствием или под стражей за «антиукраинскую деятельность».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

#Украина #Православие #УПЦ #храм #черкассы #раскольники
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