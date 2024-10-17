Архангело-Михайловский собор в Черкассах один из новейших, самых крупных и знаковых соборов на Украине. Он никогда не имел никакого отношения к раскольнической ПЦУ, заявил «Звезде» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, киевская власть хочет полного уничтожения православия на Украине. Поэтому радикалы под крышеванием властей пытаются рассеять, раздробить церковь, перетащить ее в раскольники или просто разогнать, лишив ее символов.

Раскольники хотят захватить символический храм, чтобы организовать там, по разным данным, школу капелланов или «еще какую-то муть», сказал дипломат.

«Самое главное - просто забрать у православных их святыню, их один из самых крупных объектов», - сказал Мирошник.

Каноническая Украинская православная церковь сегодня по-прежнему самая крупная религиозная организация на Украине, заявил посол. Она насчитывает больше 8 000 приходов и приблизительно 6 млн прихожан. Она прямая наследница ортодоксальной церкви, которая существует на территории и России, и Украины уже больше тысячи лет.

Нынешние события вокруг церкви Мирошник назвал беспрецедентными.

«Никогда и никто так нагло и цинично не пытался разобраться с самой крупной религиозной организацией. Все относились к ней хоть с каким-то, но пиететом. Сейчас на примере Черкасс православные начинают понимать, что просто добродушным отношением, просто переждать, пересидеть не получится. Необходимо проводить сопротивление, противодействовать радикалам, боевикам, мародерам именно уже тем, что попадается под руку. Ничего другого ни киевская власть, ни это сборище радикалов не понимают», - заявил Мирошник.

По словам дипломата, Украина находится на грани религиозного противостояния и мобилизации групп, которые будут оказывать, возможно, какое-то силовое воздействие друг на друга.

В Черкассах 17 октября группа радикалов захватила Архангело-Михайловский собор. Первая попытка вытеснить из храма верующих произошла еще ночью, но тогда прихожане смогли дать отпор.

По словам заместителя главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, вокруг ПЦУ на Украине объединились экстремисты и террористы.