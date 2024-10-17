МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сторонники ПЦУ захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах

Верующих травили слезоточивым газом, многие защитники получили ожоги роговицы.
Владимир Рубанов 2024-10-17 12:27:27
© Фото: Telegram/pravoslavie © Видео: Telegram/pravoslavie

Архангело-Михайловский собор в Черкассах захватили люди в камуфляжах, сообщили в местной епархии. Верующих травили слезоточивым газом, многие защитники получили ожоги роговицы от ядовитого вещества, говорится в сообщении Союза православных журналистов.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий констатировал, что верующие сделали все, что смогли. Он призвал молиться в подполье и отстаивать справедливость в судах.

По словам прихожан, полиция не вмешивалась в происходящее. Сообщается, что захватом руководил капеллан ПЦУ Назарий Засанский.

Ранее ночью вооруженные люди пришли в Архангело-Михайловский собор во время ночной литургии. На защиту храма вышли верующие, и захватчиков удалось выгнать.

Объединившиеся вокруг фейковой структуры ПЦУ экстремисты и террористы будут делать все возможное, чтобы издеваться над верующими, лишать их приходов и в конечном счете добиться ликвидации церкви, заявил «Звезде» заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

#Украина #ПЦУ #УПЦ #черкассы #захват храма #украинская православная церковь #Архангело-Михайловский собор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 