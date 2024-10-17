Сторонники ПЦУ захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах

Архангело-Михайловский собор в Черкассах захватили люди в камуфляжах, сообщили в местной епархии. Верующих травили слезоточивым газом, многие защитники получили ожоги роговицы от ядовитого вещества, говорится в сообщении Союза православных журналистов.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий констатировал, что верующие сделали все, что смогли. Он призвал молиться в подполье и отстаивать справедливость в судах.

По словам прихожан, полиция не вмешивалась в происходящее. Сообщается, что захватом руководил капеллан ПЦУ Назарий Засанский.

Ранее ночью вооруженные люди пришли в Архангело-Михайловский собор во время ночной литургии. На защиту храма вышли верующие, и захватчиков удалось выгнать.

Объединившиеся вокруг фейковой структуры ПЦУ экстремисты и террористы будут делать все возможное, чтобы издеваться над верующими, лишать их приходов и в конечном счете добиться ликвидации церкви, заявил «Звезде» заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.