Не справилась с давлением: почему интервью Харрис назвали катастрофой

Кандидат в президенты США Камала Харрис решила сыграть на поле противника и дала интервью близкому к республиканцам телеканалу Fox News. Во время эфира она пыталась всячески убедить потенциальных избирателей в том, что может стать символом перемен. И для этого политик максимальна дистанцировалась от Джо Байдена, однако ведущий Брет Байер снова и снова повторял один вопрос.

«Слоганы вашей предвыборной кампании "новый путь вперед" и "пришло время перевернуть страницу". Вы были вице-президентом на протяжении трех с половиной лет. Так какую же страницу Вы хотите перелистнуть?», - спрашивал журналист.

На этом вопросе Камала Харрис «поплыла». Еще один вывел ее из равновесия окончательно. Ведущий напомнил о 79% американцев, считающих, что их страна движется в неправильном направлении.

«Как Вы считаете, почему 79% американцев так считают, если Вы хотите перелистнуть страницу? Вы, которая пробыли в администрации действующего президента 3,5 года?», - спросил Брет Байер.

Больше трети интервью было посвящено пересмотру миграционной политики, ужесточившейся при Дональде Трампе. При этом Камала Харри даже не смогла назвать приблизительное число иностранцев, въехавших в США нелегально при ее администрации. Кроме того, она ушла и от ответа на вопрос, когда впервые заметила признаки слабоумия у Джо Байдена.

Такой допрос с пристрастием мог бы продолжаться и дальше, если бы явно провальный эфир не попытались свернуть в окружении Камаллы Харрис, сразу после интервью заявил ведущий Fox News.

«Четыре человека стали размахивать за кадром рукой, чтобы я прекратил интервью. В итоге мне пришлось им уступить», - утверждает Брет Байер.

В штабе Дональда Трампа интервью Камалы Харрис телеканалу Fox News назвали катастрофой. А кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс с издевкой предложил вновь вернуть в президентскую гонку Джо Байдена.

«Я никогда не видел, чтобы человек, который баллотируется на пост президента, при этом находясь на должности вице-президента, делал вид, что не имеет никакого отношения к стране, которой управляет», - отметил он.

По данным опросов, сейчас Камала Харрис и Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть выборы. При этом погрешность в 3% все же слишком велика, чтобы с уверенностью можно было сказать, кто займет кресло президента.

Главный аргумент Камалы Харрис против Дональда Трампа в глазах избирателя - это возможный запрет абортов в США. Главный козырь ее оппонента - обещание взять под контроль миграцию и добиться урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Электорат Камалы Харрис - это темнокожие и молодые избиратели с высшим образованием. Дональда Трампа в большинстве поддерживают сельские жители с белым цветом кожи, что принято называть «глубинной Америкой».