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Харрис заявила, что не будет «вторым Байденом» на посту президента США

Она намерена привнести свой жизненный и профессиональный опыт в президентство и не собирается продолжать политику главы государства.
Ирина Егорова 2024-10-17 08:03:55
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, она не будет продолжать политический курс главы государства Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

«Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт», - отметила вице-президент.

По ее словам, она относит себя к «новому поколению лидеров». Также Харрис прокомментировала свое отличие от Байдена, заметив, что большую часть своей карьеры провела не в Вашингтоне.

«Я приветствую идеи, как от республиканцев, которые меня, так и от делового сектора и других, кто может внести свой вклад в принимаемые мной решения», - цитирует ее Fox News.

В штабе Трампа интервью раскритиковали, назвав встречу «катастрофой». Вице-президент не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, а  вся ее предвыборная кампания строится на лжи в отношении Трампа, также она не выдержала давления интервьюера, а значит и не справиться с «президентским креслом».

#сша #Выборы #байден #Президент #харрис #политический курс
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