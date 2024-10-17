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В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

По словам представителя предвыборного штаба Трампа, Харрис не смогла справиться с давлением во время интервью и также не сможет выдержать быть президентом США.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 03:20:01
© Фото: Saquan Stimpson, Keystone Press Agency Globallookpress

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа раскритиковал интервью вице-президента, соперника Трампа от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав ее выступление «катастрофой».

«Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News - прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», - написала представитель штаба Kаролин Ливитт в соцсети Х.

Она добавила, что вице-президент не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, а  вся ее предвыборная кампания строится на лжи в отношении Трампа. По мнению Ливитт, выступление Харрис продемонстрировало, что она не сможет выдержать давления на посту президента страны, точно также, как не смогла справиться с давлением во время интервью.

Напомним, выборы в США состоятся 5 ноября. В начале этой недели букмекеры ставили на победу бывшего президента США Дональда Трампа, в последнюю неделю уровень его одобрения со стороны избирателей вырос.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #республиканцы #демократы #Камала Харрис
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