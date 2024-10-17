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Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для бань и xозпостроек

Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и прочих документов.
Ирина Егорова 2024-10-17 14:12:29
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о «дачной амнистии» для хозяйственных построек, включая бани, сараи и летние кухни на садовых участках. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе. 

Сейчас, чтобы зарегистрировать эти постройки, необходимо провести кадастровые работы, получить декларацию об объекте и оформить другие документы. Это требует много времени и денег. Теперь граждане смогут официально оформить данные объекты в упрощенном порядке. 

Реализовать это можно только при одном условии - участок и дом должны находиться в собственности до 2013 года.

«Также упрощенный порядок будет действовать в отношении домов блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, где проживают несколько семей», - говорится в официальном Telegram-канале Думы.

Ранее «дачную амнистию» расширили на оформление в собственность дома или постройки на загородном участке - теперь в упрощенном порядке можно зарегистрировать недвижимость не только на садовых участках, но и на землях ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов. Подписью президента РФ Владимира Путина «дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года.

#госдума #закон #регистрация #дачная амнистия #дачи #участок
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