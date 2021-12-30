Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 марта 2031 года дачную амнистию. Подписанный главой государства соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь россияне в течение девяти лет смогут регистрировать жилые, садовые дома, а также земельные участки в упрощенном порядке. Данная мера затронет жилые здания, построенные до того, как начал действовать Градостроительный кодекс РФ (14 мая 1998 года).

Также пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком будут признаны правом собственности.

Закон вступает в законную силу с 1 сентября следующего года.

Ранее сообщалось, что Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ. Данные изменения предусматривают обязательное нанесение на БПЛА учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к безопасной эксплуатации беспилотников.