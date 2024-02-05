Госдума предложила расширить проект о «дачной амнистии» на бани и сараи

Госдума предложила расширить проект о «дачной амнистии» на регистрацию бань, сараев и теплиц. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Предлагается упростить порядок оформления прав на данные объекты. Сейчас, чтобы зарегистрировать эти постройки, необходимо провести кадастровые работы, получить декларацию об объекте, а также документ о праве собственности. Оформление занимает много времени и денег.

«Наш законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта», - передает «360» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Также законопроект предлагается расширить на расположенные на участке дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Сенатор подчеркнул, что в 62 регионах России расположены более 66 тысяч двухквартирных жилых домов, возведенных с 1850 по 1999 год, на которые нет правоустанавливающих документов.

«Оформить их можно только через суд, поскольку блокированная застройка под "дачную амнистию" не подпадает», - уточнил Турчак.

Ранее «дачную амнистию» расширили на оформление в собственность дома или постройки на загородном участке - теперь в упрощенном порядке можно зарегистрировать недвижимость не только на садовых участках, но и на землях ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов.