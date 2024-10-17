Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Максимильяновки в ДНР. Об этом сообщает МО РФ.

Он направил телеграмму, где поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением этого населенного пункта.

Также министр отметил заслуги военнослужащих 102-го, 103-го и 68-го мотострелковых полков, а также 68-го и 163-го танковых полков дивизии.

«Мы всегда будем помнить заслуги воинов-гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за нашу Родину», - говорится в тексте телеграммы.

В российском оборонном ведомстве отметили, что за героизм и мужество в ходе освобождения более 50 населенных пунктов, включая Мариуполь, Попасную и Марьинку, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героев России. Более 4 600 военнослужащих награждены государственными наградами.

Белоусов поблагодарил гвардейцев за верность Отечеству и присяге, а также пожелал им благополучия, здоровья и дальнейших успехов в служении на благо своей страны.

Ранее Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.