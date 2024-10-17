МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки

Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.
2024-10-17 13:08:24
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Максимильяновки в ДНР. Об этом сообщает МО РФ. 

Он направил телеграмму, где поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением этого населенного пункта.

Также министр отметил заслуги военнослужащих 102-го, 103-го и 68-го мотострелковых полков, а также 68-го и 163-го танковых полков дивизии.

«Мы всегда будем помнить заслуги воинов-гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за нашу Родину», - говорится в тексте телеграммы. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что за героизм и мужество в ходе освобождения более 50 населенных пунктов, включая Мариуполь, Попасную и Марьинку, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героев России. Более 4 600 военнослужащих награждены государственными наградами. 

Белоусов поблагодарил гвардейцев за верность Отечеству и присяге, а также пожелал им благополучия, здоровья и дальнейших успехов в служении на благо своей страны.

Ранее Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #поздравления #Телеграмма #Андрей Белоусов #Максимильяновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 